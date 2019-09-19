Из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - эксперт

Если не будет широкомасштабной войны с РФ, то добиться освобождения наших территорий можно будет только путем переговоров Украины с Россией, считает эксперт.

После ухода с президентского поста Петра Порошенко и, соответственно, прихода к власти Владимира Зеленского, несколько уменьшилась интенсивность боевых действий на Донбассе. И, соответственно, уменьшились потери среди гражданского населения и военных.

Кроме того, сейчас появилась реальная перспектива приостановления ведения боевых действий, рассказал в комментарии Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Я не ожидаю прорывных решений от встречи в "нормандском формате" в сентябре. Однако, думаю, на этой встрече возможно решение вопросов о приостановлении боевых действий, обмене военнопленными "всех на всех", а также наработка дорожной карты по реализации Минских соглашений", - убежден эксперт.

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По его словам, россияне хотят получить письменные заверения со стороны Украины в том, что будет реализован "план Штайнмайера", причем в сжатые и скорые сроки. А это, по мнению Романенко, невыгодно Украине.

"Руководители Германии и Франции, как и страны в целом, слишком зависимы от России и Путина в области политики, экономики и военного сотрудничества, то, скорее всего, к этому процессу необходимо будет подключать американцев для получения нужных нам результатов", - особо отметил эксперт.

Эксперт также считает, что если не будет широкомасштабной войны с РФ, то добиться освобождения наших территорий можно будет только путем переговоров Украины с Россией, но "при участии на разных этапах и в разных форматах наших союзников".

Романенко подчеркнул, что Зеленский, разговаривая с Путиным, должен помнить, что "хозяин Кремля", как "старый КГБист, не гнушается никакими, даже самыми коварными и циничными, подходами".

"Порошенко просто законсервировал взаимоотношения с Россией, когда занял крайнюю позицию и отказывался договариваться. В итоге Украина в результате такой позиции оказалась в тупике, из которого Порошенко не смог найти выход", - настаивает эксперт.

По его мнению, Зеленский - более гибкий, не ангажированный политик, и именно поэтому ему удается осуществлять шаги и продвигаться к установлению мира.

"Вспомните хотя бы ситуацию в Станице Луганской, разведение сил у Золотого и Петровского, обмен пленными и заложниками по формуле 35 на 35, а сейчас есть реальная перспектива обмена 200 на 70", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил переговорщика в Минск на смену Роману Бессмертному. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе (вместо Романа Безсмертного) стал Алексей Резников.