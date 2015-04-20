ПАСЕ не собирается возвращать России право голоса до лета
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовало перенести на июнь обсуждение полномочий делегации России.
Это решение озвучил докладчик по России Теодора Бакоянис, сообщает Русская служба Би-би-си.
"Между нашими сторонами ничего не происходит", - сказала Бакоянис.
В январе этого года резолюцией ПАСЕ делегация России была лишена права голоса, а ее члены - права работать в руководящих органах ассамблеи и назначаться докладчиками. Санкции на представителей Госдумы были наложены из-за продолжения незаконной аннексии украинского Крыма. А также, как говорится в резолюции, из-за агрессии РФ на Востоке Украины, в частности, "поставки оружия сепаратистам и ведения тайных военных действий с участием российских военных, что является грубым нарушением устава СЕ и Минского протокола, стороной которого является Россия".
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В ответ на это делегация РФ покинула ПАСЕ, а ее глава Алексей Пушков заявил, что до конца года российские депутаты в Страсбург не будут приезжать.