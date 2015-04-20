ПАСЕ не собирается возвращать России право голоса до лета

Это решение озвучил докладчик по России Теодора Бакоянис, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Между нашими сторонами ничего не происходит", - сказала Бакоянис.

В январе этого года резолюцией ПАСЕ делегация России была лишена права голоса, а ее члены - права работать в руководящих органах ассамблеи и назначаться докладчиками. Санкции на представителей Госдумы были наложены из-за продолжения незаконной аннексии украинского Крыма. А также, как говорится в резолюции, из-за агрессии РФ на Востоке Украины, в частности, "поставки оружия сепаратистам и ведения тайных военных действий с участием российских военных, что является грубым нарушением устава СЕ и Минского протокола, стороной которого является Россия".

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В ответ на это делегация РФ покинула ПАСЕ, а ее глава Алексей Пушков заявил, что до конца года российские депутаты в Страсбург не будут приезжать.