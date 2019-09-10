Нардеп-соратник кума Путина "засветил" в Раде дорогие часы (фото)

Цена часов депутата составляет 25 тыс. 500 долларов.

На заседании в Верховной Раде Украины у народного депутата Виталия Борта от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заметили на руке очень дорогие часы.

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Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Элитный аксессуар марки Cartier Ballon Bleu Chronograph Men's Watch стоит, как хороший автомобиль. В частности, цена часов составляет 25 тыс. 500 долларов. Их ремешок сделан из кожи черного аллигатора. На циферблате указаны римские цифры.

Напомним, в партию ОПЗЖ, кроме Юрия Бойко, входит и кум Путина Виктор Медведчук.

Ранее 10 сентября бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте - разулась и закинула грязные ноги на стол.