Под Офисом Зеленского произошли стычки (видео)

По словам журналистов, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту.

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки возмущенных инвесторов в строительство с правоохранителями.

Об этом сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк, передает "Украинская правда".

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"Под АП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую. Инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано", - рассказала она.

По словам журналиста Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Это первый подобный случай со времени, когда Банковую открыли для обычных граждан после избрания президентом Зеленского.

Напомним, перемещение пешеходов по улице Банковой было ограничено во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича. После инаугурации Владимир Зеленский попросил охрану пустить на территорию всех желающих.