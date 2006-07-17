Поживанов не исключает раскола в Народном Рухе

Народный депутат, член Народного Руха Украины Михаил ПОЖИВАНОВ убежден, что большинство его однопартийцев не воспримет идею о вхождении блока “Наша Украина” в антикризисную коалицию.

Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом УНИАН.

М.ПОЖИВАНОВ подчеркнул, что удивлен заявлением лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА о возможном участии блока “Наша Украина” в коалиции с Партией регионов.

Депутат подчеркнул, что НРУ принимал только одно решение, касавшееся участия в демократической коалиции, и для членов Руха является недопустимым вхождение в коалицию социалистов, коммунистов и Партии регионов. М.ПОЖИВАНОВ отметил, что только это решение центрального провода и политсовета партии является легитимным. Исходя из этого, М.ПОЖИВАНОВ отметил, что заявление Б.ТАРАСЮКА является субъективной точкой зрения, которую он не может воспринимать.

Депутат подчеркнул, что ни при каких условиях не собирается принимать участия в такой коалиции.

М.ПОЖИВАНОВ считает, что после подобных заявлений лидера НРУ на этой неделе необходимо собрать заседание политсовета и обсудить этот вопрос. Но, по его глубокому убеждению, позиция Б.ТАРАСЮКА не будет поддержана большинством членов партии. М.ПОЖИВАНОВ даже не исключает раскола партии, если лидер будет твердо стоять на своей позиции по вхождению в коалицию.