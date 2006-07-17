Янукович называет Мороза ответственным человеком

Лидер Партии Регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет главу Социалистической партии Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА ответственным человеком и выступает против роспуска парламента.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью российской газете «Новые известия», сообщает пресс-служба Партии регионов.

«В нем (А.МОРОЗЕ – УНИАН) у нас нет никаких сомнений. У него такая же точка зрения, как и у нас, что коалиция должна быть широкой. Этот человек очень ответственно подходит к той ситуации, которая сложилась. Из нее же нужно выходить. И поэтому А.МОРОЗ - опытный политик - он принял решение не под каким-то давлением. Он принял его сознательно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что негативно относится к возможному роспуску парламента. «Вопрос роспуска парламента волнует все общество, а не только депутатов. Если послушать людей, можно четко сделать вывод, что им уже надоело это противостояние. Мы не сторонники идеи роспуска парламента. Мы за то, чтобы парламент работал», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержит его кандидатуру на должность премьер-министра. «Я думаю, он (Президент В.ЮЩЕНКО – УНИАН) будет использовать свой конституционный срок - 15 дней», - отметил лидер Партии регионов.