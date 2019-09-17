Выборы мэра Киева и Киевсовета могут пройти 8 декабря - законопроект

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской государственной администрации.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №2143, зарегистрированном 13 сентября в Верховной Раде, передает УП.

"Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года", - говорится в тексте документа.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.

Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

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В соответствии с предложенным законопроектом, глава КГГА, в частности, дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева.

Также он может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева; согласовывает вопросы о создании, перепрофилировании или ликвидации государственных учреждений, предприятий или организаций Киева; имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов; по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - город-герой Киев".

Как отметил ранее первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в новой редакции закона о столице вообще может не быть должности председателя Киевской городской государственной администрации. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.