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Кличко инициирует аудит КГГА следом за Ткаченко

18:56, 16 сентября 2019
Политика
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Виталий Кличко уверен, что разговоры о бюджетных злоупотреблениях беспочвенны / Фото kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службе с просьбой провести финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за период 2015-2019 годов.

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Обращение мэра к аудиторам опубликовано на сайте КГГА 16 сентября.

«Несмотря на информацию, распространяемую в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам относительно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля», – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября с депутатским запросом и просьбой инициировать аудит деятельности Кличко к премьер-министру и аудиторам обратился нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко. По его информации, почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой.

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Теги: #Кличко#Ткаченко#аудитпогода в Киеве