Муженко назвал части армии России, воюющие в Украине

Об этом сообщает Украинский кризисный медиа центр.

«Мы имеем перечень всех российских военных подразделений, которые сейчас находятся в Украине, их мест дислокации, количество личного состава и имеющееся у них вооружение» – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

По словам Муженко, в январе еще не было документальных доказательств прямых столкновений с воинскими частями России – они в основном находились в тылу боевиков. Однако уже в феврале регулярные подразделения вооруженных сил РФ принимали непосредственное участие в боях под Дебальцево, Чернухино и Логвиново.

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«Сейчас я уже могу говорить о том, что в этих боях украинская армия нанесла тяжелые потери именно российской армии, и сорвала ее агрессивные планы дальнейшего наступления. Мы знаем, что и сегодня регулярные части российской армии продолжают находиться в Украине. Например: 15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии Центрального военного округа, 8-я отдельная мотострелковая бригада, 331-й воздушно-десантный полк из Костромы 98-й воздушно-десантной дивизии и другие» – отметил украинский генерал-полковник.

Кроме того, Виктор Муженко заявил, что некоторые военные части, принимавшие участие в оккупации Украины – 98-ю и 106-ю воздушно-десантные дивизии – планируется привлечь к участию в военном параде 9 мая в Москве.