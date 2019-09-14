Украина не соглашается на полную амнистию для боевиков - Пристайко

Глава МИД напомнил, что в 2015 году Верховная Рада проголосовала за закон об амнистии, который не предусматривал полной амнистии.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина не соглашается на полную амнистию для контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

Читайте такжеПоловина украинцев согласны на некоторые компромиссы ради мира на Донбассе - опрос

"Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же полных амнистий не предусматривает никакая работа нынешней дипломатии", - заявил Пристайко.

Ранее, как писал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для решения военного конфликта на Донбассе является недопустимой амнистия для людей, которые замешаны в военных преступлениях.