Расследовать причастность "УПА" к убийствам Бузины и Калашникова поручили СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Председатель Службы безопасности поручил лучшим специалистам СБУ в сфере борьбы с киберпреступностью и защиты информации проверить сообщения, которые сегодня поступают в адрес политиков и политологов от якобы Украинской повстанческой армии (о ее причастности к убийствам известных политиков и деятелей - УНИАН)», - сказала Гитлянская .

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что получил заявление от некой «Украинской повстанческой армии», которая взяла на себя ответственность за резонансные убийства украинских политиков, среди которых экс-депутат Калашников и журналист Бузина.

Приведя несколько цитат из данного письма, Фесенко отметил: «Это заявление подтверждает мою версию о том, что в качестве исполнителей убийства Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные украинские националисты. Это еще больше укрепляет мои подозрения, что за спиной этих людей стоят российские спецслужбы (хотя непосредственные исполнители, возможно, об этом даже не подозревают)».

По мнению Фесенко, «заявление дает основания подозревать продолжение кампании убийств, которая теперь может быть направлена и против представителей высшего государственного руководства страны. И это, возможно, означает попытку российских спецслужб открыть новый фронт (террористический) против Украины - внутри страны с целью дестабилизации внутренней ситуации».

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля бывший народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов был найден мертвым. Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти Чечетова было исключительно самоубийство.

9 марта в Киевской области застрелился бывший народный депутат от Партии регионов Станислав Мельник.

12 марта в собственном доме в Запорожской области был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в области шеи экс-председатель Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко.

Кроме того, у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников.

16 апреля в Киеве в районе улицы Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.