Вознаграждение за разоблачение коррупции: Рада приняла законопроект Зеленского о поощрении обличителей

За правдивую информацию о преступлении разоблачитель будет получать вознаграждение в пределах 10% от нанесенного ущерба.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно разоблачителей коррупции (№ 1010).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 283 народных депутата из 401 зарегистрированного в сессионном зале.

Читайте такжеЗаконопроект относительно обличителей коррупции содержит ряд прогрессивных новелл для реальной защиты и мотивации – эксперт Законопроектом предлагается, в частности. внести изменения в закон «О предотвращении коррупции» относительно определения правового статуса разоблачителей коррупции, их прав и гарантиях защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия разоблачителями коррупции информации; освобождения от юридической ответственности разоблачителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения государственной защиты разоблачителей коррупции, в частности, защиты их трудовых прав.

Согласно законопроекту, разоблачитель - это физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, иных нарушений закона «О предотвращении коррупции» другим лицом.

Сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях может быть осуществлено работником соответствующего органа без указания авторства (анонимно).

Государство способствует и поощряет разоблачителей сообщать о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, других нарушениях этого закона устно и письменно, в том числе через специальные телефонные линии, официальные сайты, средства электронной связи, средства массовой информации, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы и т.п.

Читайте такжеУкраина имеет уникальный шанс запустит самый действенный инструмент в борьбе с коррупцией В Уголовном процессуальном кодексе предлагается установить, что за сообщение о коррупционном преступлении, активное способствование его раскрытию, если денежный размер предмета преступления или нанесенные государству убытки от такого преступления в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления, разоблачителю выплачивается вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или от нанесенного государству ущерба, но не более 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Как сказано в пояснительной записке, реализация закона в случае его принятия потребует расходов из государственного бюджета, направленных на финансирование мер по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности разоблачителей и выплату компенсаций разоблачителям.

Источниками поступления предлагается определить средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.д.), применяемые по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания разоблачителя (разоблачителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту в первом чтении принять этот законопроект.