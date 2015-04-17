СМИ сообщали об убийстве Бузины еще в середине марта

Несколько не слишком известных интернет-сайтов растиражировали новость о смерти писателя и журналиста, говорится в сюжете ТСН.

Были расписаны почти все подробности: время, когда в милицию поступил звонок, когда и где в последний раз видели Бузину, указана улица на Подоле, на которой якобы нашли машину с телом журналиста.

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И указано, что смерть имела признаки "заказной расправы".

Новость появилась 10 марта - в день, когда Бузину уволили с должности шеф-редактора газеты "Сегодня".