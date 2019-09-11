Правительство назначило ряд заместителей министров

Также Кабмин уволил 9 заместителей министров.

Кабинет министров Украины назначил заместителей в ряде министерств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам сегодняшнего заседания.

В частности, первым заместителем министра развития общин и территорий назначен Дмитрий Живицкий, заместителем - Вячеслав Непогода; заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович, первым заместителем министра образования и науки Юрий Полюхович, заместителями - Любомир Мандзий и Максим Ярмистый.

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В то же время в Министерство здравоохранения назначен первым заместителем Андрей Семиволос, заместителями - Михаил Загрийчук и Младена Качурец, заместителем по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

Заместителями министра социальной политики предназначены Виталий Музыченко и Наталья Ненюченко, министра юстиции - Валерий Коломиец.

Кроме того, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Между прочим, Кабмин уволил 9 заместителей министров. Так, в Министерстве энергетики и угольной промышленности с должности первого заместителя министра уволена Татьяна Максимец, с должности заместителей - Михаил Близнюк, Юлия Пидкоморна, Анатолий Корзун.

В Министерстве обороны с должности заместителя главы ведомства уволен Олег Шевчук, в Министерстве образования и науки с должности первого заместителя министра - Павел Хобзей, с должности заместителя - Владимир Карандий и Юрий Рашкевич.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Непогода уволен с должности первого заместителя министра.

Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область).