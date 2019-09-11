Рада может рассмотреть увольнение всего состава ЦИК уже завтра – нардеп

Сегодня состоится заседание профильного комитета по этому вопросу.

Народный депутат Алина Загоруйко (фракция «Слуга народа») не исключает, что уже завтра Верховная Рада рассмотрит представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

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По словам Загоруйко, сегодня в 15.00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, и если комитет поддержит представление президента, то «досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК, возможно, уже будет рассмотрено и завтра».

Загоруйко сообщила, что сегодня на заседании подкомитета данного комитета рассматривалось представление президента. По ее словам, в представлении говорится, что деятельность ЦИК была «предвзятой и (комиссия) действовала вопреки принципам, которые определены избирательным законодательством».

Как сказала Загоруйко, в представлении приводятся статистические данные решений судов. По ее словам, 28 решениями судов решения ЦИК были отменены, а «действия ЦИК признаны противоправными».

Она отметила, что также говорится о предвзятости Центризбиркома при определении сведений в автобиографиях кандидатов. «В этом плане ЦИК не предприняла никаких действий, которые бы сделали невозможным препятствование формированию воли избирателей», - сказала она.

По словам депутата, кандидаты в своих автобиографиях могли указывать разную информацию, но ЦИК «отходила от принципа объективности» и рекомендовала идти в суд, чтоб отстаивать свое право на баллотирование. По ее словам, многие такие решения ЦИК были отменены.

Загоруйко заявила, что Центризбирком показывал разные подходы к аналогичным ситуациям в двух избирательных округах - 198-м и 169-м. По ее словам, была неодинакова практика применения законодательства, а в вопросе кандидата от «Слуги народа» ЦИК принимала диаметрально противоположное решение, чем в другом округе в отношении кандидата в аналогичной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.