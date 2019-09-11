Журналистка указала на коварство Путина в переговорах по "крымскому списку" политзаключенных

"Крымский список" политзаключенных, где содержатся 84 фамилии, состоит преимущественно из крымских татар.

Россия торгуется за освобождение крымских политзаключенных, чтобы Украина признала их российское гражданство, выданное оккупационной администрацией Крыма.

Такое мнение высказала журналистка Лариса Волошина, комментируя обмен пленными, передает «Обозреватель». Она напомнила о т.наз. "крымский список" политзаключенных, где содержатся 84 фамилии, состоит преимущественно из крымских татар.

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"Когда Путин отпускал людей, у него есть своя игра. Это безусловно... Почему Россия отпустила одного Эдема Бекирова? Потому что Бекирова она считает жителем Херсонской области, который въехал на территорию Крыма к родственникам. А тех, кто именно в Крыму, она считает своими гражданами, и они могут их судить", – заявила журналистка.

Волошина напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сразу после освобождения пленных призвала заключить соглашение об избежании двустороннего уголовного преследования между Украиной и Россией. Следующим шагом, по ее словам, может быть межгосударственный договор об уголовной ответственности граждан Украины и России.

"Они навязывают нам двойное гражданство. Причем двойное украинско-российское гражданство – это не такое большое зло, как признать российским гражданством те аусвайсы, выданные в оккупированном Крыму. Мы говорим – это не российский паспорт, это оккупированная территория, какие же они российские граждане?" – подчеркнула журналистка.

"Но Россия будет давить на это, будет говорить, что те крымчане, которые сидят в Крыму и в РФ – это российские граждане. Давайте, мол, договоримся – пусть эти люди сами выбирают, они граждане и России, и Украины, по каким законам их судить. Нас будут на это вести, крайне важно не допускать таких переговоров", – отметила Волошина.