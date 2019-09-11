цей матеріал доступний українською

Журналистка указала на коварство Путина в переговорах по "крымскому списку" политзаключенных

08:31, 11 сентября 2019
Политика
688 0
Иллюстрация / REUTERS

Россия торгуется за освобождение крымских политзаключенных, чтобы Украина признала их российское гражданство, выданное оккупационной администрацией Крыма.

Такое мнение высказала журналистка Лариса Волошина, комментируя обмен пленными, передает «Обозреватель». Она напомнила о т.наз. "крымский список" политзаключенных, где содержатся 84 фамилии, состоит преимущественно из крымских татар.

Читайте такжеТейлор объяснил, когда США и Британия присоединятся к переговорам "нормандской четверки"

"Когда Путин отпускал людей, у него есть своя игра. Это безусловно... Почему Россия отпустила одного Эдема Бекирова? Потому что Бекирова она считает жителем Херсонской области, который въехал на территорию Крыма к родственникам. А тех, кто именно в Крыму, она считает своими гражданами, и они могут их судить", – заявила журналистка.

Волошина напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сразу после освобождения пленных призвала заключить соглашение об избежании двустороннего уголовного преследования между Украиной и Россией. Следующим шагом, по ее словам, может быть межгосударственный договор об уголовной ответственности граждан Украины и России.

"Они навязывают нам двойное гражданство. Причем двойное украинско-российское гражданство – это не такое большое зло, как признать российским гражданством те аусвайсы, выданные в оккупированном Крыму. Мы говорим – это не российский паспорт, это оккупированная территория, какие же они российские граждане?" – подчеркнула журналистка.

"Но Россия будет давить на это, будет говорить, что те крымчане, которые сидят в Крыму и в РФ – это российские граждане. Давайте, мол, договоримся – пусть эти люди сами выбирают, они граждане и России, и Украины, по каким законам их судить. Нас будут на это вести, крайне важно не допускать таких переговоров", – отметила Волошина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Крым#политзаключенные