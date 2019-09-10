"Обучение в вузе и общественная деятельность": Кольченко рассказал о своих планах

Александр Кольченко также подчеркнул, что не вернется в Крым, пока власть там удерживает президент РФ Владимир Путин.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ украинский активист Александр Кольченко планирует продолжить обучение в университете и заниматься общественной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с уволенным украинским режиссером Олегом Сенцовым пресс-конференции в Киеве.

Сначала активист поблагодарил всех, кто приложил усилия к его освобождению и других политзаключенных, отметив, что после возвращения домой чувствует радость и облегчение.

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Кольченко отметил, что на далекое будущее пока не имеет никаких планов. По его словам, в первые дни после возвращения хочет немного отдохнуть и адаптироваться, а уже потом планирует продолжить обучение в университете и свою гражданскую деятельность.

"Я уже решил, что продолжу обучение в Таврическом национальном университете, где я учился до ареста и успел закончить два курса... намерен продолжить заниматься общественной деятельностью, я сохранил свои взгляды", - добавил он.

Активист также подчеркнул, что не вернется в Крым, пока власть там удерживает президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Кольченко признался, что показания на обнародованном ФСБ РФ видео, где он признает совершение преступлений, которые ему инкриминировала оккупационная власть, давал под пытками.

"И в первые дни я был очень растерянным", - добавил освобожденный активист.

Кольченко отметил, что пока не готов ответить на вопрос журналистов по поводу того, собирается ли он судиться с РФ из-за похищения в Крыму в 2014 году и пытки. Он напомнил, что их с Сенцовым адвокаты подали в Европейский суд по правам человека жалобы относительно похищения и пыток, которые объединили с делом "Украина против РФ".

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Сенцов, в свою очередь, подчеркнул, что считает решение ЕСПЧ более важным, поэтому рад, что их жалобы приобщены к иску Украины к России. Кроме того, он отметил, что не намерен обращаться к России и не считает себя потерпевшим.

Журналисты поинтересовались у освобожденных политзаключенных, не было ли у них страха поддаваться российской пропаганде, учитывая, что они имели ограниченный доступ к информационной среде.

"Никакого страха не было. Когда смотрел телевидение - одновременно было смешно и грустно, потому что некоторые люди это серьезно воспринимали", - сказал Кольченко.

Сенцов его позицию поддержал и отметил, что для него развлечением выходного дня было шоу российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Развлечений в тюрьме мало, цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это очень весело... Извращенное, конечно, удовольствие, но мало развлечений в тюрьме", - сказал он.

Кольченко и Сенцов также считают, что их задержание было случайностью.

"Я оцениваю это скорее как случайность. На моем месте мог оказаться любой, кто в то время занимался протестной деятельности против наступления на гражданские свободы... К тому же я пренебрег безопасностью", - отметил Кольченко.

"Саша знал, что всех арестовывают, но не поехал. Спрятался на несколько дней, а потом вышел. Насколько я знаю, его арестовали, когда он шел мимо здания ФСБ, пил пиво. Скажем так, для профессионального революционера это провал", - пошутил Сенцов.

Свое беззаботное поведение в то время Кольченко объяснил тем, что не считал, что представляет какой-то интерес для спецслужб.

Бывшие политзаключенные подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы общество не потеряло внимание к другим «пленникам Кремля», среди которых не только украинцы, но и россияне.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.