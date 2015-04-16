Путин заявил, что помогает украинскому народу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы восстанавливать отношения с Украиной. Это соответствует нашим интересам», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин сравнил Евромайдан с распадом СССР

По его словам, РФ заинтересована в выходе украинской экономики из кризиса.

«Мы помогаем людям, прежде всего, мы помогаем украинскому народу — первое. Второе — мы заинтересованы в том, чтобы украинская экономика вышла из кризиса, потому что это наши соседи, это партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы на наших границах было спокойствие, порядок, а мы имели возможность налаживать и развивать экономические связи с благополучным партнером», - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему РФ предоставила Украине скидку на газ.

Отвечая на вопрос, об отношениях с президентом Украины Петром Порошенко Путин сказал: «Партнеров мы не выбираем, в своей работе мы не должны руководствоваться симпатиями и антипатиями, мы должны руководствоваться интересами страны».

При этом он считает, что боевые действия на Донбассе загоняют ситуацию в тупик.

«Были начаты боевые действия. В первый раз это печально закончилось, во второй раз печально закончилось. В третий раз начали — опять трагедия, для украинцев, в первую очередь - для украинской армии. Я считаю, что это колоссальная ошибка, и такие попытки загоняют ситуацию в тупик», - сказал он.

Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться и навязывать свою позицию по ситуации на Донбассе, но может высказывать собственное мнение.

«Мы, конечно, не собираемся вмешиваться. Это не наше дело — навязывать Украине тот или иной способ поведения, но мы имеем право высказать свое мнение, тем более, мы имеем право обратить внимание на необходимость исполнения Минских соглашений. Мы хотим, чтобы они были исполнены и ждем этого от всех наших партнеров, включая руководство Украины», - добавил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.