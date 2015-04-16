Путин заявил, что Порошенко не предлагал ему "забрать Донбасс"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире российских государственных каналов.

«Нет, ничего подобного не было», - заявил Путин.

Он отметил, что тогда обсуждались вопросы возрождения экономики и социальной сферы Донбасса.

«Там много проблем, и мы не видим желания сегодняшних киевских руководителей восстанавливать социалку и экономику Донбасса. Мы об этом много говорили и это все изложено в Минских договорённостях», - сказал он.

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Путин заявил, что сегодня наблюдается полная блокада Донбасса.

По его словам, невыплатой пенсий и пособий на оккупированном Донбассе людям, которые не воюют, власти Украины отрезают регион «своей рукой».

«Это беда и трагедия, и об этом мы говорили», - сказал Путин.

Как сообщалось, ранее российский Forbes со ссылкой на свои источники писал, что Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 19 марта рассказал бизнесу, что Порошенко предложил ему "забрать Донбасс" в состав России. Разговор двух президентов состоялся якобы еще на переговорах в Минске в феврале.