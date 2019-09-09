"Наручники закрыли тряпкой": Фейгин раскрыл подробности освобождения Сущенко

По словам Фейгина, Сущенко доставили в Москву "с огромной скоростью".

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, который был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной 7 сентября, был этапирован в Москву "с огромной скоростью".

Читайте такжеСенцов показала свою "единственную страницу в интернете"

"Из колонии в Кировской области, где он отбывал наказание, его доставляли в Москву обычным рейсовым самолетом". Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Он ехал в наручниках, на которых была тряпка, закрывающая их от других пассажиров, чтобы они не видели, что на нем наручники. Конечно же, он был в сопровождении работников, и тем не менее", – сообщил адвокат.

По его словам, несмотря на то, что "практика этапирования самолетом существует", "это свидетельствует об огромной скорости, которая была в данном случае применена. Если бы он ехал поездом, все было бы гораздо дольше".

Фейгин также обратил внимание на интересный факт, связанный с освобождением Сущенко: "Ему на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Его помиловали и запретили въезжать".