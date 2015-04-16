В 2014 году Аваков и Калашников чуть не подрались в прямом эфире
01:20, 16 апреля 2015Политика
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В январе 2014 года тогдашний народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Арсен Аваков (а нынешний министр внутренних дел) едва не подрался с бывшим народным депутатом от Партии регионов Олегом Калашниковым в прямом эфире на телеканале ТВі.
В 2014 году Аваков и Калашников чуть не подрались в прямом эфире / скриншот
Во время обсуждения Євромайдану политики начали переходить на личные оскорбления, сообщает ТСН.
Затем Аваков бросил пюпитром в Калашникова и двинулся навстречу своему оппоненту. Ведущий программы предотвратил возможную драку, попросив политиков "быть интеллигентными и не ломать оборудование".
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Позже Аваков на своей странице в Facebook написал: "Трусливое существо Калашников. После окончания эфира сбежал из студии быстрее, чем я успел снять микрофон. Друзья, эстеты - извините. Извините, что а) не сдержался и б) за незавершенную пьесу".
Напомним, что Олега Калашникова убили сегодня вечером из огнестрельного оружия.
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