В 2014 году Аваков и Калашников чуть не подрались в прямом эфире

Во время обсуждения Євромайдану политики начали переходить на личные оскорбления, сообщает ТСН.

Затем Аваков бросил пюпитром в Калашникова и двинулся навстречу своему оппоненту. Ведущий программы предотвратил возможную драку, попросив политиков "быть интеллигентными и не ломать оборудование".

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Позже Аваков на своей странице в Facebook написал: "Трусливое существо Калашников. После окончания эфира сбежал из студии быстрее, чем я успел снять микрофон. Друзья, эстеты - извините. Извините, что а) не сдержался и б) за незавершенную пьесу".

Напомним, что Олега Калашникова убили сегодня вечером из огнестрельного оружия.