Тело Калашникова до сих пор не забрали с места преступления, милиция не пускает посторонних в доме

Дом на пропекті Правды, в котором жил экс-депутат, оцеплен милицией. Внутрь никого из посторонних не пускают, говорится в сюжете ТСН.

Жители могут пройти, но только после короткого разговора с милицией, назвав квартиру, в которой они проживают.

Правоохранители немногословны, комментировать ничего не хотят. Все, что удалось узнать - около восьми вечера Калашников возвращался домой. Застрелили его на 8-м этаже, возле его квартиры.

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В милицию позвонили родственники нардепа, которые услышали выстрелы. Правоохранители, приехав на вызов, лишь констатировали смерть от огнестрельного ранения.

Есть ли свидетели убийства, пока тоже неизвестно. Соседи, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что ничего не видели и не слышали.

"Я спускалась с собакой, с 13-го этажа вниз. Случайно лифт остановился на 8-м этаже, видимо, кто-то вызвал. Там была красная лента, опечатан этаж. Мне сказали, езжайте дальше, не надо ничего смотреть. Там жена его стояла, у нее тряслись руки. Видно было, что она напугана. Не заплаканная, а именно напугана", - рассказывает жительница дома.

Следственные действия здесь продолжаются уже более четырех часов. Тело Калашникова и до сих пор в доме, но у нас есть информация, что его готовятся уже выносить.