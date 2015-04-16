Тело Калашникова до сих пор не забрали с места преступления, милиция не пускает посторонних в доме
Вблизи места убийства бывшего депутата Олега Калашникова в киевском массиве Виноградарь до сих пор работает милиция.
Дом на пропекті Правды, в котором жил экс-депутат, оцеплен милицией. Внутрь никого из посторонних не пускают, говорится в сюжете ТСН.
Жители могут пройти, но только после короткого разговора с милицией, назвав квартиру, в которой они проживают.
Правоохранители немногословны, комментировать ничего не хотят. Все, что удалось узнать - около восьми вечера Калашников возвращался домой. Застрелили его на 8-м этаже, возле его квартиры.
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В милицию позвонили родственники нардепа, которые услышали выстрелы. Правоохранители, приехав на вызов, лишь констатировали смерть от огнестрельного ранения.
Есть ли свидетели убийства, пока тоже неизвестно. Соседи, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что ничего не видели и не слышали.
"Я спускалась с собакой, с 13-го этажа вниз. Случайно лифт остановился на 8-м этаже, видимо, кто-то вызвал. Там была красная лента, опечатан этаж. Мне сказали, езжайте дальше, не надо ничего смотреть. Там жена его стояла, у нее тряслись руки. Видно было, что она напугана. Не заплаканная, а именно напугана", - рассказывает жительница дома.
Следственные действия здесь продолжаются уже более четырех часов. Тело Калашникова и до сих пор в доме, но у нас есть информация, что его готовятся уже выносить.