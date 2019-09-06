Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.

Об этом сообщила пресс-служба правительства после завершения сегодняшнего заседания.

Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя - торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко; министр финансов - заместитель Геннадий Плис; министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

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По два новых заместителя может быть у министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; у министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нижинский.

Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, им стал Алексей Вискуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.