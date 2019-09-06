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Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по минскому протоколу - Пристайко

09:43, 06 сентября 2019
Политика
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Пристайко отметил, что не выполнила ни одного из своих обязательств / фото УНИАН

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter в годовщину подписания минских соглашений.

"5 лет назад Россия подписала минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал министр.

Напомним, 5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Теги: #Минские соглашения#Минские договоренности#Вадим Пристайко