Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по минскому протоколу - Пристайко
Российская Федерация 5 лет назад подписала минский протокол, однако с тех пор не выполнила ни одного из своих обязательств.
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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter в годовщину подписания минских соглашений.
"5 лет назад Россия подписала минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал министр.
5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 5, 2019
We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7.
Напомним, 5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".