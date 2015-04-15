На помощь в реформировании МВД придут итальянские эксперты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«Главы МВД Украины и Италии Арсен Аваков и Анджелино Альфано провели встречу в рамках официального визита Арсена Авакова в Итальянскую Республику. Во время встречи были обсуждены вопросы реформирования МВД, либерализации визового режима с ЕС, а также подготовки к подписанию Соглашения между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене удостоверений водителей», - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в пресс-службе, стороны обсудили развитие событий на востоке Украины, процесс последовательного выполнения украинской стороной Минских договоренностей, а также многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны российской стороны.

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«В контексте обсуждения интеграции Украины в ЕС Аваков сообщил Альфано о прогрессе, достигнутом украинской стороной в реализации Плана действий по либерализации визового режима. Он также выразил надежду, что эта информация будет учтена при обсуждении и принятии европейской стороной решений о свободе передвижения украинцев», - сообщают в МВД

Кроме того, при обсуждении реформирования системы МВД Украины главы правоохранительных ведомств обоих государств рассмотрели возможность привлечения итальянских экспертов и использования их опыта в этом процессе.

Министры внутренних дел договорились в ближайшее время завершить подготовку к подписанию Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

По результатам встречи достигнута договоренность об официальном визите министра внутренних дел Италии в Украину.