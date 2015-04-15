Die Welt: "Антикризисное управление станет нормой"

Об этом пишет Даниэль Фридрих Штурм в своей статье «Антикризисное управление станет нормой», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Ганзейский город Любек для Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) также дорог, как замок Эльмау в Верхней Баварии для Ангелы Меркель (ХДС). Прежде чем лидеры самых могущественных промышленных стран встретятся на саммите G-7 под председательством Германии в июне в Эльмау, министр иностранных дел Германии пригласил всех на Траве (река в Германии).

По мнению Штайнмайера, несколько причин говорят в пользу Любека. Город Ганзейского союза – город торгового партнерства и космополитической традиции. Кроме того, Любек – дом трех лауреатов Нобелевской премии: Томаса Манна, скончавшегося в понедельник Гюнтера Грасса и Вилли Брандта, который когда-то – с 1966 по 1969 – был министром иностранных дел в возглавляемой союзом коалиции. Помимо этого, славящийся своими гордыми жителями Любек – город, находившийся под влиянием социал-демократов, благодаря Брандту.

Дом Вилли Брандта в старой части Любека хорошо показывает жизнь бывшего канцлера и лауреата Нобелевской премии мира. Сюда Штайнмайер и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини прибыли еще во вторник, еще до того, как собрались все их коллеги. Ненадолго они посетили дом Гюнтера Грасса, чтобы выразить соболезнования.

Штайнмайер критикует Россию

Прежде всего, Штайнмайер и Могерини присоединились к обсуждению со 120 школьниками из Любека и его окрестностей, включая студентов по обмену; теми, кто входит в церковные общины и молодежные союзы. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус отменил свое участие. Так что только Штайнмайер и Могерини сидели в освященном веками обществе в кругу внимательных молодых людей.

«Я была в вашем возрасте, когда рухнула Берлинская стена», говорит Могерини. Тогда у людей были большие надежды на новый мировой порядок, мир и безопасность. Эти надежды не осуществились до сих пор, молодые люди в Сирии все еще от этого страдают. Что касается Ирана, сказала она, то соглашение по ядерному вопросу может сделать возможным развитие внутри страны и общества.

«Предвидели ли Вы конфликт в Украине, и если нет, то почему?», спрашивает Штайнмайера молодой человек. Тот признает, что не имел ни малейшего представления о таком развитии событий, критикует Россию за изменение границ - и дает краткое представление о встрече с коллегами из Франции, России и Украины в понедельник вечером. «Дипломатическим язык какой угодно, но не дипломатический. Там велись очень сложные переговоры по делу», говорит Штайнмайер. Другой молодой человек, работающий в Amnesty International, спрашивает о немецких поставках оружия, именно в Саудовскую Аравию. «В Германии одна из самых строгих линий политики касательно экспорта оружия», говорит Штайнмайер.

Во вторник вечером, министры иностранных дел G7 встретились в ратуше Любека, там, где когда-то заседал Ганзейский союз. Здесь они хотели обсудить на неформальном обеде, в частности, борьбу с террором исламистских ополченцев Боко Харам. «Антикризисное управление, скорее всего, будет нормой в ближайшие месяцы и годы», заявил министр иностранных дел Штайнмайер еще до заседания во вторник вечером, учитывая различные войны и конфликтные зоны. Поэтому у Берлина очень «трудное президентство в G7».

В бывшем Ганзейском союзе или текущем сотрудничестве в регионе Балтийского моря, Штайнмайер видит «ролевые модели для других регионов мира». В конфликтных зонах восточной Украины теперь речь идет о том, чтобы и дальше отводить оружие. Что касается ядерных переговоров с Ираном, то теперь необходимо из согласованных 30 пунктов до 30 июня сделать «реальный договор». Штайнмайер раскритиковал планы России по поставкам ракет ПВО в Иран. Не нужно без всякой необходимости препятствовать переговорам с Тегераном, сказал политик СДПГ: «Еще слишком рано для поощрений».

G8, вероятно, останется G7 - без России

Основными пунктами многочасовых обсуждений в среду утром станут морская безопасность и стратегия G-7 для предотвращения будущих кризисов в Африке и изменению климата. Позже в Ганзейском музее – который находится на завершающей стадии строительства – будут обсуждать борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и предполагаемое соглашение с Ираном.

«Состав участников» встречи в Любеке в большей степени определялся текущими политическими событиями. Госсекретаря США Джона Керри ожидают только в среду; во вторник он должен был присутствовать на слушании Конгресса США по вопросу ядерных переговоров.

В понедельник вечером Штайнмайер встречался в Берлине со своими коллегами Фабиусом, Сергеем Лавровым (Россия) и Павлом Климкиным (Украина). Уже в четвертый раз они встречались в так называемом нормандском формате на вилле Borsig министерства иностранных дел. Снова речь шла о войне в Украине и выполнении Минских соглашений. После четырехчасового заседания, которое длилось до полуночи, Штайнмайер был сдержан. «Всем известно, что нам еще многое предстоит сделать», сказал Штайнмайер во вторник в Берлине.

В Любеке речь также идет об Украине и России, - но без присутствия Лаврова. Наиболее мощные промышленные страны мира, которые временно были G8, исключили Россию из своего круга за агрессивные действия; хотя изначально ее хотели оставить. В Любеке речь пойдет о «единой, самостоятельной, но также и твердой позиции в украинском кризисе и по отношению к России», говорит Мартин Шефер, пресс-секретарь министерства иностранных дел. Консенсус в G-7 является еще более важным, когда курс ЕС ставят под сомнение правительства Греции и Венгрии.

Когда будут сняты санкции против Ирана?

Международная кризисная дипломатия в нужном месте в нужное время - так министерство иностранных дел понимает встречу, которая формально в первую очередь должна подготовить саммит глав государств и правительств G-7 в июне. Для госсекретаря США Керри особенно важна иранская проблема, из-за которой он вынужден преодолевать много сложностей в собственной стране. В заявлении сказано, что Керри будет объяснять результаты, полученные до Пасхи на переговорах в Лозанне, о состоянии ядерной программы Ирана. Эксперты по этому вопросу могут встретиться уже на следующей неделе. Необходимо также выяснить вопрос о том, когда будут отменены санкции против Тегерана.

Борьба с террористами исламского государства, ситуация в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии – это дальнейшие темы. Запланирован также доклад G7 на тему «Африка и безопасность с точки зрения таких эпидемий, как лихорадка Эбола».

В Любеке, в нескольких километрах от побережья Балтийского моря, в качестве отдельной, новой темы немецкий президиум G7 предложил морскую безопасность. 90 процентов мировой торговли осуществляется по морю, три четверти маршрутов проходят в регионах, чье положение оставляет желать лучшего, так аргументировал МИД важность непопулярной темы. «Морская безопасность, уважение к международному праву, мирное разрешение конфликтов очень важны для всех нас», говорит пресс-секретарь МИД Шефер. Так называемая Декларация в Любеке должна быть принята по инициативе Штайнмайера.