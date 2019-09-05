Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу – евродепутат от Нидерландов

Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с просьбой не вносить Цемаха в список на обмен.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение из-под стражи в Украине экс-боевика, бывшего "командующего ПВО Славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха.

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Депутат напомнила, что Цемаха стремится допросить следственная группа, которая расследует уничтожение авиалайнера рейса MH17.

"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - ред.), вызывает тревогу", - цитирует DW комментарий Пири.

Парламентарий также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.

Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, подлежащих обмену пленными с РФ. Парламентарии указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы MH17.

Как сообщал УНИАН, в конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. Его удерживали под стражей.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбитии «Боинга» и был свидетелем этих событий. В Bellingcat уверены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель международной группы расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Сегодня, 5 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.