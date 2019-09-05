"Будет масштабным": Путин сделал заявление по обмену пленными между РФ и Украиной

По словам Путина, обмен будет достаточно масштабным.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина и Россия подходят к «финализации» переговоров по обмену удерживаемыми лицами.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

«Мы финализируем наши переговоры по поводу обмена. Думаю, что он будет достаточно масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперёд в сторону нормализации», - сказал Путин, отвечая на вопрос, когда произойдет обмен между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что народный депутат Украины Виктор Медведчук особо переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в РФ.

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы видим, в том числе с официальными властями», - сказал Путин и подчеркнул, что в ближайшее время это станет известно.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в офисе.

При этом адвокат Рыбин ранее высказывал предположение, что обмен может состояться 3 сентября.