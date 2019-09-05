Холодницкий надеется, что ВАС вынесет приговоры по резонансным делам в отношении экс-депутатов и чиновников
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда.
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"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", - сказал Холодницкий.
Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.
Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.
"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.