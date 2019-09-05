Холодницкий надеется, что ВАС вынесет приговоры по резонансным делам в отношении экс-депутатов и чиновников

Также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", - сказал Холодницкий.

Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.

Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.