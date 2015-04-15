Украина прошла большую часть пути к безвизовому режиму с ЕС - Минюст

«План действий по либерализации визового режима - это четыре составляющие мероприятий и две фазы. Украина уже прошла более половины пути к этой цели», - отметил Антон Янчук.

По его словам, согласно отчету Европейской комиссии, Украина выполнила все критерии по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также учла рекомендации экспертов, которые были изложены в 4 предыдущих отчетах.В частности, введена система внешнего контроля декларирования доходов, усилена ответственность за коррупционные деяния и защиту информаторов, изменена система государственных закупок, обеспечена криминализация подкупа чиновников, а также создан независимый антикоррупционный орган.

«В конце апреля вводится в действие Закон «О предотвращении коррупции», который регламентирует работу отдельного превентивного антикоррупционного органа – Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Правительство уже приняло все нормативные акты, необходимые для запуска этого органа», - подчеркнул Антон Янчук.

По его словам, первоочередной задачей правительства является оперативное реагирование на предложения европейских экспертов. Это позволит уменьшить количество замечаний, которые будут изложены в следующем периодическом докладе.

«Такая работа ведется. Нам предварительно известно, какие могут быть рекомендации европейских экспертов, и мы настроены на полное их выполнение», - отметил заместитель Министра юстиции.

Он также сообщил, что представители Европейской организации по вопросам юстиции подтвердили полную готовность к скорейшему подписанию Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом, которая обеспечит либерализацию визового режима.«Мы надеемся, что уже в ближайшее время соглашение будет подписано», - резюмировал Антон Янчук.