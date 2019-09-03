Зеленский заверил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения, голосования или публичные выступления

По словам Зеленского, если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести за это ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае принятия президентского закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) у народных депутатов останется индемнитет: они не будут нести ответственности за политические решения, голосования или публичные выступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Верховной Рады Украины, на котором продолжается рассмотрение соответствующих конституционных изменений.

«Я хочу еще раз развеять все мифы и политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет: они не будут нести ответственности за политические решения, за голосование или любые политические или публичные выступления. Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», - заявил он.

«Извините, но, если депутат сбивает человека, или крышует добыча янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти. Это парламент, а не «малина», где можно 5 лет прятаться под куполом», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Согласно ему, ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Ночью 30 августа этого года Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался один.