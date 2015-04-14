Нардепы от УДАРа предлагают запретить повышать тарифы без установки счетчиков

Народные депутаты - “ударовцы” инициируют принятие законопроекта, который запрещает повышать тарифы на коммунальные услуги для населения при отсутствии счетчиков учета потребления воды, тепла и газа (№2483).

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«Этот законопроект призван поддержать инициативу лидера нашей партии Виталия Кличко, который запретил повышать квартплату в Киеве, а также требует от монополистов за их счет установить счетчики воды - в каждую киевскую квартиру, тепла во все дома. Если наш законопроект будет принят, то и Кличко, и мэрам других городов будет легче бороться с монополистами-поставщиками коммунальных услуг», - заявил один из инициаторов законопроекта Сергей Алексеев.

Другой автор документа Егор Фирсов подчеркнул, что украинцы должны знать, за что они платят, особенно в условиях кризиса и нестабильности.

«Кроме того, очень важно, чтобы счетчики были установлены не за счет граждан, а за счет субъектов хозяйствования. Ведь много людей не смогут оплатить эти приборы, стоимость которых в несколько раз превышает минимальную зарплату или пенсию», - пояснил Фирсов.

С 1 апреля в Украине началось поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги. Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко отменил повышение квартплаты в столице и выступил против роста остальных тарифов ЖКХ, требуя от монополистов обоснованной и справедливой цены для киевлян. Кроме того, по инициативе мэра столицы монополисты за свой счет будут устанавливать счетчики учета тепла в киевские дома.