Лавров заявил о готовности России через ООН "заставить" Украину прекратить "дискриминацию" русского языка

Лавров утверждает, что при поддержке Порошенко Верховная Рада приняла "серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и Конституцию Украинского государства".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности РФ через ООН "заставить" Украину прекратить "дискриминацию" русского языка.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ по случаю начала учебного года.

"В Совете по правам человека (ООН), в других международных структурах, которые этой проблематикой занимаются, прежде всего в ОБСЕ и Совете Европы, мы достаточно последовательно, особенно в этом и в прошлом году, продвигаем тему обеспечения прав национальных меньшинств - языковых, религиозных и прочих прав. Вы знаете, что причиной такого внимания послужили действия предыдущего руководства Украины, режима Петра Порошенко, при поддержке администрации которого Верховная Рада приняла целую серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства страны по обеспечению языковых прав национальных меньшинств, но и Конституцию Украинского государства", - утверждает Лавров.

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По его словам, речь идет о законе об образовании и законе об украинском языке как государственном, в которых "все языки национальных меньшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским".

Как отметил Лавров, украинское руководство при президенте Порошенко стало делать заявления о том, что эти законы будут снабжены дополнением, в соответствии с которым из-под их юрисдикции будут исключены языки стран Евросоюза, и "если это так, то единственным дискриминированным языком будет русский. Мы призвали наших коллег из ЕС даже не рассматривать такие провокационные обращения, которые имеют цель купить европейцев, удовлетворить их озабоченности с судьбой венгерского, румынского, польского языков в Украине и тем самым умыть руки, оставить русский язык - главный язык, на котором говорят миллионы украинцев, помимо украинского, - оставить его в таком дискриминационном положении.

По словам Лаврова, Россия будет поднимать этот вопрос "на площадках ООН и ОБСЕ".

"В Совете по правам человека (ООН) в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема до того времени решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема