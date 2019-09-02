Богуцкая извинилась перед семьей Ильи Кивы за лживую публикацию

Богуцкая также признала, что публикация была оскорбительной и не основывалась на проверенной информации, на что ей указали много людей.

Народный депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опровергла информацию о якобы преступлениях отца депутата «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы и принесла свои извинения за эту публикацию, как такую, что порочит честь семьи и вводит в заблуждение общественность.

Об этом Е.Богуцкая написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Года 2 назад я написала статью про одного Киву, который ещё в советское время был приговорён к расстрелу за убийство. В том посте я упомянула, что он из Полтавы, как и Илья, и по возрасту годится ему в отцы. Написала, что Илья - Владимирович, а того дядьку звали Владимир. Поскольку я впрямую не называла Илью Киву сыном того разбойника, но мои намёки посеяли неприятные домыслы», - отметила она.

При этом нардеп добавила: «Приношу извинения семье, особенно дочери Ильи, которая работает в полиции».

Е.Богуцкая также признала, что публикация была оскорбительной и не основывалась на достоверной информации, на что ей указали многие люди.

«Впрямую я голову Социалистической партии не обозвала, да и в комментах мне полтавчане, которые знакомы с нашим Кивой, писали, что это просто однофамильцы... Но осадочек остался. Даже если бы нашлись подтверждения о родственных связях двух Кив, мой намёк на то, что Илья обязательно должен быть таким же, был гнусным и неоправданно оскорбительным», - подчеркнула она.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пост Е.Богоуцкой в Facebook опубликовали информацию о том, что предположительно отец Ильи Кивы был серийным убийцей. Человек, о котором она рассказала, согласно информации автора, был осуждён и расстрелян в 1985 году в Тбилиси.

Вместе с тем, известно, что отец Ильи Кивы умер в 1998 году в возрасте 46 лет в результате сердечного приступа, политик сам обнародовал свидетельство о смерти, выданное Полтавскими властями.