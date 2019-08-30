Новосад: первое заседание нового Кабмина состоялось "экспромтом" около 2-х ночи

По словам министра образования, заседание было неформальным.

Сегодня около 2 часов ночи новоназначенный Кабинет министров провел первое заседание.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая перед коллективом ведомства после своего представления.

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"У нас вчера около 2 ночи было первое заседание правительства, очень такое неформальное, экспромтом", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада украины "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. За это решение проголосовал 281 народный депутат из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Дмитрий Кулеба, на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации - Михаил Федоров, на должность министра Кабинета министров - Дмитрий Дубилет.

Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, министром юстиции - Денис Малюська, министром финансов - Оксана Маркарова.

Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром развития громад и территорий Украины - Алена Бабак.

Министром образования и науки стала Анна Новосад, министром здравоохранения - Зоряна Скалецкая (Черненко), министром культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский.

Министром социальной политики назначена Юлия Соколовская, министром внутренних дел - Арсен Аваков, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда.