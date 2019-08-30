Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с Макроном

Президенты Украины и Франции обсудили результаты саммита G7, а также подготовку к встрече в "нормандском формате".

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, телефонный разговор двух лидеров состоялся 29 августа и продолжался полтора часа.

"Украинский лидер проинформировал французского коллегу о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также, сообщили в пресс-службе, Зеленский и Макрон обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биарриц (Франция).

Читайте такжеСтало известно, о чем договорились Зеленский с Меркель

В частности, президент Украины приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом он выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и Соединенных Штатов намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в США в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в декларации лидеров G7 по результатам саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биарриц (Французская Республика), говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция).

25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

29 августа Меркель и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате".