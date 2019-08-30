Путин помилует политзаключенных при условии, что они будут "сидеть" в Украине - РосСМИ

По данным российского издания, некоторые украинские политзаключенные, в частности Сенцов, отказались просить Путина о помиловании.

Украинских политзаключенных, которые отбывают «срок» в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает "Коммерсант".

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По данным российского издания, украинских политзаключенных готовы помиловать, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины.

После этого политзаключенных, находящихся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который, как предполагается, продолжит рассмотрение "дел".

Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры.

Некоторые украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также сегодня стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.

Сегодня депутат от партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина и РФ еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.