Луценко прокомментировал возможное назначение Рябошапки генпрокурором

Луценко похвастался, что его "политический вес" якобы позволял ему не считаться с партийной позицией.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его "политический вес" позволял говорить "нет" президенту, депутатам и премьер-министру, а сможет ли так делать вероятный новый генпрокурор Руслан Рябошапка – неизвестно.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Гордон».

По словам Луценко, он лично не знаком с Рябошапкой.

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"Я знаю Рябошапку фактически заочно. Часто видел его на различных форумах по вопросам антикоррупционной деятельности. По выступлениям видно, что он разбирается в этих вопросах. Когда он работал в НАПК, в отношении него было организовано заказное дело. Он ушел из НАПК, а ему вдогонку организовали заказное дело", - рассказал Луценко.

По его мнению, Рябошапке "будет сложнее" быть генпрокурором.

"Мой политический вес позволял мне не считаться с партийной позицией. У меня были опыт и знание цены ошибок. Я мог говорить "нет" и депутатам, и президенту, и премьеру, хотя очень часто и сотрудничал с ними, за что очень благодарен. Сможет ли это делать Рябошапка? Посмотрим", – сказал он.

Кроме того, Луценко утверждает, что в проекте изменений к закону "О прокуратуре" есть много негативных моментов. В частности, по мнению генпрокурора, нельзя ликвидировать военную прокуратуру.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о даче согласия на освобождение Президентом Украины Юрия Луценко от должности генерального прокурора Украины и о даче согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.

Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня, 29 августа, написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.

Верховная Рада 12 мая 2016 года назначила Луценко генпрокурором.