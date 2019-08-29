Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Рябошапку

Тексты соответствующих проектов постановлений на сайте парламента пока отсутствуют.

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о даче согласия на освобождение Президентом Украины Юрия Луценко от должности генерального прокурора Украины и о даче согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.

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Как сказано на сайте парламента, субъектом права законодательной инициативы выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В настоящее время тексты постановлений на сайте ВР отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня, 29 августа, написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.

Верховная Рада 12 мая 2016 года назначила Луценко генпрокурором.