В США не принимали никакого решения о сокращении военной помощи Украине - Тейлор

В то же время, временный поверенный в делах США в Украине подтвердил, что в Соединенных Штатах происходит процесс пересмотра бюджета.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что в США не принимали никакого решения о сокращении помощи в сфере безопасности для Украины.

Об этом Тейлор сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Все, что я могу сказать, что ни одно решение не принималось", - заявил Тейлор.

При этом дипломат заявил, что происходит пересмотр бюджета, и в частности, в отношении зарубежной помощи.

В этой связи, по его словам, когда происходит пересмотр, финансирование утвержденных программ приостанавливается.

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"Но нет никакого решения. Я надеюсь, что решение будет принято вскоре", - заявил Тейлор.

В то же время, он не сообщил, в чем заключается причина пересмотра бюджета. "Я не знаю, я хотел бы знать", - сказал Тейлор.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности - министру обороны Марку Эсперо и советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону - пересмотреть программу финансирования на поддержку отрасли безопасности Украины.

Из-за пересмотра программы финансирования для Украины приостанавливается возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности для Украины. Средства не могут расходоваться, пока происходит пересмотр программы финансирования, и срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

Пересмотр помощи для Украины также возник на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, следует прекратить или сократить миллиарда долларов, выделяемых на зарубежную помощь.