Как выглядит лицемерие: Сюмар, называвшая назначение Шуфрича "плевком в глаза", радостно обнималась с ним в Раде

В сессионном зале Верховной Рады камеры зафиксировали теплые объятия народных депутатов Нестора Шуфрич и Виктории Сюмар.

Политические нежности можно было увидеть во время трансляции первого заседания парламента 9-го созыва.

На кадрах видно, что нардепы ведут себя вполне по-дружески, а Сюмар радостно улыбается, сообщает портал "Страна.юа"

Показательно, что накануне Виктория Сюмар громче и яростнее всех возмущалась возможному назначением Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова в Верховной Раде (ранее эту должность занимала сама Сюмар).

"Я так понимаю, что назначение ответственным за свободу слова в Украине Медведчука - это некий шаг к российским стандартам в информационной сфере? И шаг вполне сознательный. "Борьба" с информационным воздействием РФ ну просто в разгаре. Коллеги из Голоса и Батькивщины, вас такой подход к базовым принципам и кума Путина вполне устраивает, да?)

PS. На руководство комитета не претендовала и не претендую. Но такое назначение считаю плевком в глаза журналистов. Никто "за росу Божию" не воспримет", - заявляла ранее Сюмар.