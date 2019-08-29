Зеленский: мы остановим войну, возродим Донбасс и вернем аннексированный Крым

Президент подчеркивает, что Украина никогда не забудет всех, кто отдал жизнь за единую и неделимую страну.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что удастся остановить войну на востоке Украины, возродить Донбасс и вернуть Крым.

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Как сообщил глава государства в Facebook, сегодня к Михайловскому Златоверхому принесли почти 400 подсолнухов в честь каждого погибшего в 2014 году в тяжелых боях под Иловайском "среди цветущих и спелых подсолнухов".

"В эти дни погибли сотни, а у миллионов замирали сердца и застывали слезы в глазах. 29 августа заснули вечным сном большинство героев Иловайского котла - почти половина", - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня, на шестой год войны, Донбасс полит кровью тысяч. Отныне мы чтим их память именно 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Теперь подсолнух напоминает о каждом, став символом нашей скорби и памяти", - заявил президент.

"Мы - нация мира. Но мы сильны, когда это нужно. И "в родном краю господствовать не дадим никому…". Я знаю, что мы остановим эту войну и вернем домой наших пленных, возродим Донбасс, вернем аннексированный Крым и докажем, что Украина - единая и неделимая страна, государство и нация. И знаю, что никогда не забудем всех, кто отдал за это жизнь", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.