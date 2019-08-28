Американские сенаторы выступили против приглашения России в G7 (видео)

Кремль, отмечают сенаторы в письме к Дональду Трампу, откровенно продолжает пренебрегать международными нормами.

Американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа не приглашать Российскую Федерацию в "Большую семерку" (G7).

Как отмечается в сюжете ТСН, соответствующее письмо к Трампу подписали известные демократы Менендез, Шумер, Род и Уорнер.

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В обращении они отметили, что Россия не имеет работающих демократических институтов, а также экономической способности приобщиться к "Большой семерке", откуда ее выгнали из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Сенаторы напомнили президенту, что с тех пор Кремль не раз открыто пренебрегал международными нормами: пытался вмешиваться в американские президентские выборы и выборы европейских стран, устраивал химическую атаку в Британии, продолжает оккупацию грузинских и украинских территорий, открыто поддерживает авторитарные режимы Чавеса в Венесуэле и Асада в Сирии, а также преследует собственную оппозицию.

Учитывая все это, подчеркнули сенаторы, ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать Путина на встречу стран "Большой семерки", пока Россия не начнет демонстрировать другое поведение и на своей территории, и за рубежом.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G7. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Впоследствии Трамп также отметил, что не исключает возможности приглашения президента России Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки" в США.