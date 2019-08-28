Учились голосовать: новоизбранные депутаты ознакомились с работой системы «Рада»

Стефанчук заметил, что депутаты настроены на совершенствование системы «Рада».

Сегодня новоизбранные народные депутаты Украины ознакомились с работой системы «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

«Собрались депутаты, которые не имеют опыта. Вы знаете, Верховная Рада обновлена на 80 процентов. Это собрание было посвящено тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать те права, которые предоставлены им Регламентом: как проголосовать «за», как «воздержаться», как проголосовать «против», как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации и перевода», - сообщил новоизбранный депутат.

Стефанчук заметил, что депутаты настроены на совершенствование системы «Рада». Он отметил, что система должна отвечать современным требованиям, быть технически сертифицированной и соответствовать правовым принципам, которые предусмотрены Регламентом.

На уточнение, сегодня тестировалась старая система или новая сенсорная кнопка, Стефанчук ответил: «Мы тестировали ту кнопку, которая предусмотрена Регламентом».

«Мы опробовали, что по состоянию на сейчас эта техническая система (по моему мнению, есть основания утверждать) соответствует тому голосованию, которое исходит из волеизъявления», - сказал новоизбранный депутат.

При этом он добавил: «Я не могу сказать, что произойдет в эту ночь, и будут ли вмешательства в систему «Рада».

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Как сообщал УНИАН, 27 августа председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР «заблокировали» работу компьютерного центра парламента.

По его словам, руководитель Аппарата ВР получил от ГБР письмо, в котором сообщается о расследовании производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины «по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины».

Позже первый заместитель руководителя Аппарата ВР Владимир Слышинский заявил, что это он обратился к правоохранителям по поводу сенсорной кнопки в парламенте. По словам Слишинского, еще при тестировании сенсорной кнопки в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Он отметил, что введение сенсорной системы для голосования исключительно сенсорной клавишей противоречит законодательству, техническим нормам и Регламенту ВР. Также Слышинский подчеркнул, что ресурс системы «Рада-3» был исчерпан еще в 2012 году, а сенсорной клавиши - более 11 лет.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба заявил, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь ее функционирование не предусмотрено законом о Регламенте ВР.

Первый заместитель руководителя Аппарата ВР, управляющий делами Петр Боднар не исключил возможности вмешательства «посторонних лиц» в работу системы для голосования.