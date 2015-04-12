В Одессе провели масштабную реконструкцию казни Иисуса (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере имени Георгия Гамова около 300 актеров и волонтеров воссоздали исторические события, происходившие в Иерусалиме около 2 тыс. лет назад, с участием Иисуса Христа, Вараввы, Пилата, сотника римских легионеров, рыбаков, израильтян и т. д. Они прошли так называемой Дорогой скорби Спасителя Иисуса Христа.

В постановке были задействованы переселенцы из зоны АТО, которые сейчас живут в пансионате «Добрый самарянин».

Читайте такжеПасхальное поздравление Президента УкраиныТакже в «Вифлеемском городке» девочкам показали мастер-классы по бисероплетению, плетению браслетиков, художественной росписи. Мальчиков учили мастерить из фольги шлем легионера, желающие могли фотографироваться на память в аутентичном наряде и посмотреть спектакль.

Кроме того, в реконструкции были задействованы фехтовальщики, которые продемонстрировали различные трюки.

Организаторы реконструкции - благотворительный фонд «Добрый самарянин» и Одесская народная церковь.