Поддерживают 70% украинцев: социологи рассказали о рекордно высоком доверии к Зеленскому после 100 дней президентства

Зеленскому полностью доверяют 38,8% украинцев, преимущественно доверяют - 31,3%, тогда как преимущественно не доверяют - 9,1%, а совсем не доверяют - 7,9%.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет самый высокий уровень поддержки среди опрошенных украинцев за первые 100 дней президентства по сравнению с предшественниками.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, были представлены на пресс-конференции «100 дней президента Владимира Зеленского».

Читайте такжеБолее 50% жителей "ЛНР" и "ДНР" считают Донбасс частью Украины – опрос

Старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что подбивать итоги первых ста дней деятельности нового президента является устоявшейся международной традицией.

«Сегодня 100-й день исполнения своих обязанностей новоизбранным президентом Зеленским... Я бы сказала, что медовый месяц продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия никогда не имел. Я помню у Ющенко было кажется 50% - это был самый высокий показатель, но до сих пор никто такого доверия не имел. Самый высокий результат», - отметила Бекешкина.

У респондентов, в частности, спросили, на кого они возлагают главные надежды, кто может стать движущей силой осуществления в Украине необходимых реформ. Опрашиваемые могли выбрать одновременно не более 5 ответов.

В частности, в августе 2019 года наибольшие надежды украинцы возлагали на Зеленского - 65,6% (в июне на Зеленского возлагали надежды 61,5%).

В то же время, на новоизбранную Верховную Раду надежды возлагают 43,4% опрошенных респондентов (в июне таких было 45,8%), а на будущее правительство - 35,5% (в июне - 42,5%).

Также 17,4% респондентов возлагают надежды на население (в июне 23,9%), 12% - на власть на местах (в июне 16,9%). Еще 10,7% не смогли ответить (в июне 5,7%).

Читайте такжеВ США ждут от Зеленского обещанных реформ перед его визитом в Вашингтон - Волкер

Также у респондентов спросили, насколько они доверяют политикам и бизнесменам в Украине.

Зеленскому полностью доверяют 38,8%, преимущественно доверяют 31,3%, преимущественно не доверяют 9,1%, совсем не доверяют -7,9%. Еще 12,8% не смогли ответить, а 0,1% - сообщили, что не знают такого деятеля. Баланс недоверия к Зеленскому составляет +53%.

Вторым по уровню доверия среди украинцев является глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Ему полностью доверяют 18,8% опрошенных, преимущественно доверяют – 21,2%, преимущественно не доверяют – 6,9%, совсем не доверяют – 8%. Вместе с тем, 22,4% опрошенных не смогли ответить, а 22,4% - не знают о Разумкове. Баланс недоверия составляет +25%.

Третьим по уровню доверия является руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Ему полностью доверяют 10,5% опрошенных, преимущественно доверяют - 14,6%, преимущественно не доверяют - 9,3%, совсем не доверяют - 10,9%. В то же время, 26,6% не смогли ответить, а 28,1% - не знают о Богдане. Баланс недоверия составляет +5%.

Далее идут лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которому совсем не доверяют 53,7% и 73,4% соответственно. Баланс недоверия составляет -63% и 72 соответственно.

Опрос проводился с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего были опрошены 2 тыс. 40 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.