В самопровозглашенной Абхазии проходят президентские выборы

На пост главы республики претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.

В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня проходят президентские выборы.

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Как сообщает Радио Свобода, на пост главы республики претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.

По предвыборным оценкам социологов, ни один из кандидатов в первом туре не наберет необходимых для победы 50 процентов голосов. Главными кандидатами на выход во второй тур, помимо Хаджимбы, эксперты называют лидера оппозиционной партии Алхаса Квицинию и ещё одного оппозиционера Олега Аршбу.

В выборах не участвует оппозиционный лидер Аслан Бжания. Из-за его болезни выборы были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и к новому сроку и поэтому не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Алхаса Квицинии.

Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек, обладатели паспортов самопровозглашённой республики. Всего на территории Абхазии открыты 152 избирательных участка и еще 2 – в России, одной из немногих стран, признающих независимость Абхазии. Подавляющее большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.

МИД Грузии назвало голосование «очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии и направленных на фактическую аннексию региона», напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сот тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.