Азаров: во вторник в коалиции будет 245 депутатов

"Наша Украина" в переговорах о вхождении в антикризисную коалицию отказалась от своих требований об исключении из коалиции Компартии и на право назначения премьер-министра.

Это следует из заявления одного из лидеров фракции Партии регионов Николая АЗАРОВА, которое он сделал сегодня вечером в эфире телеканала НТН, сообщает “Украинская правда”.

По его словам, в результате длительных переговоров "отпали" условия "Нашей Украины", неприемлемые для Партии регионов.

"Сначала выдвигались такие идеи: хорошо бы, чтобы коммунисты не участвовали. Но это невозможно. Потому что коалиция антикризисная создана, и никто не будет разрушать эту коалицию, никто не будет ставить под вопрос стабильность в стране ради того, чтобы создать новую коалицию", - сказал Н.АЗАРОВ.

Относительно требования "Нашей Украины" назначить своего премьер-министра Н.АЗАРОВ сказал: "Мы договорились, что мы не будем затрагивать вопрос премьера в данной ситуации как главную причину того, что мы не можем договориться".

"Коалиция уже выдвинула премьера. Этот вопрос уже не подлежит обсуждению. Я очень рад, что наши партнеры готовы продолжать диалог с пониманием этого факта", - отметил он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что "Наша Украина" дала согласие на премьерство Виктора ЯНУКОВИЧА, Н.АЗАРОВ ответил: "Я сказал только то, что сказал. Что мы согласились на переговорах этого вопроса сейчас не касаться".

По его словам, "Наша Украина" также признала легитимность избрания спикером парламента Александра МОРОЗА и легитимность сроков создания коалиции.

"Мы не признаем, например, выборы председателя парламента. А почему не признаем? 338 народных депутатов избрали председателя парламента - это факт, с этим никто не может поспорить. Наконец наши партнеры с этим согласились", - отметил Н.АЗАРОВ.

"Второй момент. Нарушен срок коалиции 10 дней. Но какое это имеет значение? Ведь по факту 230 депутатов (сейчас уже 241, а во вторник их будет уже 245) объединились вокруг цели объединить Украину. Вам не нравится, что мы это сделали 7-го? Ну хорошо, мы повторно объявим об объединении 17-го", - сказал он.

На вопрос, на какие уступки в ходе переговоров пошла Партия регионов, Н.АЗАРОВ ответил: "Мы готовы рассмотреть вопрос участия "Нашей Украины" в нашей парламентской работе, участия в работе комитетов Верховной Раде и участия в работе правительства".

Н.АЗАРОВ сказал, что антикризисная коалиция готова в течение недели сформировать парламент и правительство. "До конца этой недели мы готовы с ними или без них ("Нашей Украины") сформировать парламент и правительство", - отметил он.

"Я не вижу никаких серьезных противоречий для того, чтобы такие силы как "Наша Украина", Партия регионов, социалисты и коммунисты подписали новое соглашение (о создании коалиции)", - добавил Н.АЗАРОВ.