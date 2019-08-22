ГФС против Насирова: суд отложил рассмотрение кассаций из-за поздно поданной жалобы

Суд дав сторонам предусмотренную законом возможность ознакомиться с жалобой фискалов и подготовить свои отзывы.

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины перенесла рассмотрение кассационных жалоб на решение Шестого апелляционного суда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева удовлетворить иск экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова к ГФС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегия судей приняла из-зв того, что не все стороны успели ознакомиться с кассационной жалобой ГФС, которую ведомство подало 16 августа, и не успели подготовить отзывы.

Читайте такжеНасиров просит передать его дело в Высший антикоррупционный судПо этой причине в начале заседания адвокат Насирова Александр Лещенко подал ходатайство о продлении процессуального срока ознакомления с жалобами и переносе рассмотрения жалоб.

Посовещавшись в зале суда, коллегия судей приняла решение перенести рассмотрение кассационных жалоб на 09:30 12 сентября, чтобы все стороны могли ознакомиться с ними.

«Это технический перенос судебного заседания, который обусловлен требованиями законодательства, в связи с тем, что ГФС довольно поздно подало кассационную жалобу, а у всех сторон есть 10 дней на то, чтобы подать свои отзывы. Соответственно, суд удовлетворил ходатайство истца о переносе для того, чтобы он мог ознакомиться с жалобой ГФС и представить свои отзывы. Это чисто технический вопрос, обусловленный требованиями законодательства», – прокомментировал решение прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного – руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насірову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному – совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеНасыров проиграл суд врачу и должен выплатить ему компенсациюПо версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о возобновлении Насирова на должности.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тысяч долларов на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривень до 36 миллионов гривень.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определения суда от 4 марта, истекал 2 мая.

24 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям нардепа Александра Онищенко фактически перевкладывается с главы ГФС Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.