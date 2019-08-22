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ГФС против Насирова: суд отложил рассмотрение кассаций из-за поздно поданной жалобы

11:49, 22 августа 2019
Политика
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ГФС подала кассационную жалобу 16 августа, и не все стороны успели с ней ознакомиться / Фото УНИАН

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины перенесла рассмотрение кассационных жалоб на решение Шестого апелляционного суда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева удовлетворить иск экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова к ГФС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегия судей приняла из-зв того, что не все стороны успели ознакомиться с кассационной жалобой ГФС, которую ведомство подало 16 августа, и не успели подготовить отзывы.

Читайте такжеНасиров просит передать его дело в Высший антикоррупционный судПо этой причине в начале заседания адвокат Насирова Александр Лещенко подал ходатайство о продлении процессуального срока ознакомления с жалобами и переносе рассмотрения жалоб.

Посовещавшись в зале суда, коллегия судей приняла решение перенести рассмотрение кассационных жалоб на 09:30 12 сентября, чтобы все стороны могли ознакомиться с ними.

«Это технический перенос судебного заседания, который обусловлен требованиями законодательства, в связи с тем, что ГФС довольно поздно подало кассационную жалобу, а у всех сторон есть 10 дней на то, чтобы подать свои отзывы. Соответственно, суд удовлетворил ходатайство истца о переносе для того, чтобы он мог ознакомиться с жалобой ГФС и представить свои отзывы. Это чисто технический вопрос, обусловленный требованиями законодательства», – прокомментировал решение прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного – руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насірову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному – совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеНасыров проиграл суд врачу и должен выплатить ему компенсациюПо версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о возобновлении Насирова на должности.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тысяч долларов на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривень до 36 миллионов гривень.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определения суда от 4 марта, истекал 2 мая.

24 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям нардепа Александра Онищенко фактически перевкладывается с главы ГФС Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

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Теги: #Роман Насиров#САП#ГФС