Сущенко, Сизонович, Панов: «Лефортово» неожиданно приняло передачи еще для трех украинских заключенных

Накануне в "Лефортово" приняли передачи для Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба - правозащитники считают, что скоро их могут выдать Украине.

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи активистов украинским политзаключенным Роману Сущенко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу.

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Об этом в Facebook сообщила корреспондент "Новой газеты" Виктория Ивлева, выступающая в поддержку украинских политзаключенных и против аннексии Крыма.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и Евгения Панова сегодня были сделаны передачи в СИЗО "Лефортово". Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (только для Панова), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь, а оно - не то! До сидельцев "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - отметила Ивлева.

Она подчеркнула, что не заявляет о том, что Панова, Сизоновича и Сущенко содержат в "Лефортово", но предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует об этом.

"...Утверждаю я только то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", - добавила Ивлева.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в "Лефортово" приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может в скором времени передать Украине Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

Впоследствии газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по обмену заключенных и задержанных людей. Обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа. В Украину, в частности, могут вернуться моряки, захваченные прошлой осенью в Керченском проливе.